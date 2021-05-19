GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 04:03:25. #1.14#

title