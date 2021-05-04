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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Barış Kılıç - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.15/15.00/15.45/16.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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