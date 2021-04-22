GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılım sağlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile toplantı yapacak.