GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası Münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul edecek ve Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası Münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul edecek ve Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katılacak.
(Ankara/12.00/13.30/16.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay