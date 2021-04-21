GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası Münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul edecek ve Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı...