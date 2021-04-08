GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara kafilesi ile Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul edecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara kafilesi ile Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul edecek.
(Ankara/12.00/16.00/17.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir