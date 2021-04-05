GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/18.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş