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GÜNDEM ÖZETİNE

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılacak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılacak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul edecek.

(İstanbul/14.00/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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