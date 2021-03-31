GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılacak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılacak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul edecek.
(İstanbul/14.00/16.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş