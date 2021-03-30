GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i ayrı ayrı kabul edecek, MGK Toplantısı'na başkanlık yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i ayrı ayrı kabul edecek, MGK Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Ankara/14.00/14.45/15.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş