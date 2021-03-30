GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i ayrı ayrı kabul edecek, MGK Toplantısı'na başkanlık yapacak.