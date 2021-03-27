GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.
(İstanbul/13.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan