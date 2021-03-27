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Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

(İstanbul/13.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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