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Son dakika haber... İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:06
Son dakika haber... İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Son dakika haberlerine göre 15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

15.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Haliç Kongre Merkezi

10.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi"nin açılışını yapacak. 

Mısır Apartmanı - Taksim 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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