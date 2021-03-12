Son dakika haber... İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
12.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:06
Son dakika haberlerine göre 15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.Haliç Kongre Merkezi
10.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi"nin açılışını yapacak.
Mısır Apartmanı - Taksim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay