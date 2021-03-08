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GÜNDEM ÖZETİNE

08.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 02:08
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlar ile akşam yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlar ile akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/14.00/19.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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