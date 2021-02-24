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GÜNDEM ÖZETİNE

24.02.2021 03:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 03:52
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı kuracak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul 7.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı kuracak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul 7. olağan il kongresine katılacak.

(Ankara/12.00/13.30/İstanbul/17.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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