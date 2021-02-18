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GÜNDEM ÖZETİNE

18.02.2021 07:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:52
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul edecek, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul edecek, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.45/14.00/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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