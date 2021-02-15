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GÜNDEM ÖZETİNE

15.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 01:07
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Aksaray-Kırşehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Aksaray-Kırşehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

(Rize/14.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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