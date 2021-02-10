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GÜNDEM ÖZETİNE

10.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:55
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/12.00/14.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömür Melih Üzelce

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