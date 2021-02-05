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GÜNDEM ÖZETİNE

05.02.2021 03:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 03:46
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

(İstanbul/14.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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