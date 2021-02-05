GÜNDEM ÖZETİNE
05.02.2021 03:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 03:46
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.
(İstanbul/14.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe