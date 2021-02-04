GÜNDEM ÖZETİNE
04.02.2021 02:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 02:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.
(Ankara/13.30/15.30/18.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe