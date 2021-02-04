GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİNE

04.02.2021 02:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 02:11
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30/18.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Beşiktaş Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 02:12:33. #1.14#
title