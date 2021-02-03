GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİNE

03.02.2021 01:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:39
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

(Ankara/13.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Defne Samyeli Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 01:40:31. #1.14#
title