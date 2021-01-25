GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİNE

25.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 01:02
GÜNDEM ÖZETİNE

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/11.30)

Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Elazığ/14.00/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Serdar Aziz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 01:03:53. #1.16#
title