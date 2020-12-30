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GÜNDEM ÖZETİNE

30.12.2020 03:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 03:16
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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