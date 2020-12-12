GÜNDEM ÖZETİNE
12.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 02:08
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.00/15.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş