GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİNE

12.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 02:08
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/15.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Günün özeti
Son dakika haberleri! Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Küresel Gündem… İlhan Uzgel: Biden Türkiye'ye yaptırımla başlamaz
Küresel Gündem… İlhan Uzgel: Biden Türkiye'ye yaptırımla başlamaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Samet Aybaba Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİNE - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 02:08:38. #1.15#
title