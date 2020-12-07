GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.45/15.30/16.15/17.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul