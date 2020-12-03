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GÜNDEM ÖZETİNE

03.12.2020 07:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 07:18
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"na ve Sıhhiye'deki "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni"ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"na ve Sıhhiye'deki "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30/18.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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