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GÜNDEM ÖZETİNE

20.11.2020 00:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:52
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılacak, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılacak, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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