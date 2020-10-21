GÜNDEM ÖZETİNE
21.10.2020 07:35 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:38
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/14.15/15.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş