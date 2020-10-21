GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİNE

21.10.2020 07:35 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:38
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Halil Sezai Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Ozan Kabak Serdar Aziz Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Milli Otobüs Otomobil Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 07:38:28. #1.15#
title