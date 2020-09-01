GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/11.00/12.30/13.30/17.00) Kaynak: AA