GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
01.09.2020 00:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/12.30/13.30/17.00)
Kaynak: AA