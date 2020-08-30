GÜNDEM ÖZETİNE Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Törenine katılacak. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katılacak. (Ankara/11.00/12.30/14.30/17.00) Kaynak: AA