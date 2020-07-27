GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek.
27.07.2020 02:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 02:06
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek.
(ANKARA/13.00/15.00)
Kaynak: AA