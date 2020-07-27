GÜNDEM ÖZETİNE Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA/13.00/15.00) Kaynak: AA