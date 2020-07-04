GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
04.07.2020 00:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:50
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00/17.00)
Kaynak: AA