GÜNDEM ÖZETİNE Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne canlı olarak bağlanacak, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaru Sissoko ile görüşecek, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne canlı olarak bağlanacak, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaru Sissoko ile görüşecek, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesini ziyaret edecek. (İstanbul/14.00/15.00/17.00) Kaynak: AA