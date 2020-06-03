GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
03.06.2020 06:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 06:09
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.15/15.00/16.00)
Kaynak: AA