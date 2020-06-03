GÜNDEM ÖZETİNE Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.15/15.00/16.00) Kaynak: AA