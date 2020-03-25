GÜNDEM ÖZETİNE

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.
25.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:26
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Bakanlar Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.
(Ankara/13.30/19.15)
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Kaynak: AA