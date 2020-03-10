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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Türkiye, Güncel

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı ayrı ayrı kabul edecek.

10.03.2020 03:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 03:02
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.00/15.45/16.30)

Kaynak: AA

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