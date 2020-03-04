GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

04.03.2020 01:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:22
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, 'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.00/15.00)

Kaynak: AA

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