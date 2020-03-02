GÜNDEM ÖZETİNE

02.03.2020 01:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 01:54

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul edecek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.00/16.00/19.30)

Kaynak: AA