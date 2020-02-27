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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılacak.

27.02.2020 01:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:26
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.30/15.30)

Kaynak: AA

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