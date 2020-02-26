GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
26.02.2020 02:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 02:26
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/17.30)
Kaynak: AA