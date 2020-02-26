GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

26.02.2020 02:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 02:26
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, 'nde Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/17.30)

Kaynak: AA

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