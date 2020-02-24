GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katılacak.

24.02.2020 03:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 03:56
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , 'nde DSP Genel Başkanı Önder 'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katılacak.

(Ankara/17.00/19.00)

Kaynak: AA
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