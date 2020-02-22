GÜNDEM ÖZETİNE

22.02.2020 02:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 02:18

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışını gerçekleştirecek, Bergama ve Kınıklı belediyelerini ziyaret edecek, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Akgün Şirketler Grubu İzmir Seramik Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.

(İzmir/14.00/16.00/17.30/19.00 )

Kaynak: AA