GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği mevkidaşının onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/11.00/15.00/15.15/16.15/17.30/18.00)