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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılacak.

12.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:50
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ramada Otel'de AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/Kahramanmaraş/14.00/16.00/17.00)

Kaynak: AA
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