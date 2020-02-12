GÜNDEM ÖZETİNE

12.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:50

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ramada Otel'de AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/Kahramanmaraş/14.00/16.00/17.00)

Kaynak: AA