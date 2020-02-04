GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul edecek.

04.02.2020 03:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 03:16
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu Töreni ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/14.30/17.00)

Kaynak: AA
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