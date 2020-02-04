GÜNDEM ÖZETİNE

04.02.2020 03:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 03:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu Töreni ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/14.30/17.00)

Kaynak: AA