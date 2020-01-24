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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma ziyareti kapsamında görüşecek ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul edecek.

24.01.2020 02:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:08
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma ziyareti kapsamında görüşecek ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul edecek.

(İstanbul/10.30/14.30/18.30)

Kaynak: AA
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