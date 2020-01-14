GÜNDEM ÖZETİNE

14.01.2020 01:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:08

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyeleri ile Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı ayrı ayrı kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/14.00/15.00/17.30)

Kaynak: AA