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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

09.01.2020 01:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:22
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

Kaynak: AA
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