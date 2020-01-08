GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek, TürkAkım Projesi'nin açılış törenine katılacak.

08.01.2020 03:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:54
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye , Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek, TürkAkım Projesi'nin açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek verecek.

(İstanbul/12.30/15.00/17.00)

Kaynak: AA
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