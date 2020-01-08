GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek, TürkAkım Projesi'nin açılış törenine katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek, TürkAkım Projesi'nin açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek verecek.
(İstanbul/12.30/15.00/17.00)