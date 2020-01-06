GÜNDEM ÖZETİNE

06.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:40

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30/18.30)

Kaynak: AA