GÜNDEM ÖZETİNE

02.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek; yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/13.30/14.15/15.00/18.00)

Kaynak: AA