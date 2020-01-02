GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek;

02.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:56
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , 'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek; yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/13.30/14.15/15.00/18.00)

Kaynak: AA
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