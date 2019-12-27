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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edecek.

27.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:56
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , 'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak, Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edecek.

(Kocaeli/14.30/16.30)

Kaynak: AA
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