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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışı ile Prof. Dr.

23.12.2019 00:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:40
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/14.30)

Kaynak: AA
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