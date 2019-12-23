GÜNDEM ÖZETİNE

23.12.2019 00:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:40

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/14.30)

Kaynak: AA